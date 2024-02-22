сегодня
22 февраля, 18:34
пробки
7/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 92.43 | eur 99.89
сегодня
22 февраля, 18:34
пробки
7/10
погода
-18°C
курсы валют
usd 92.43 | eur 99.89
сегодня 17:13
общество

Потребительский спрос к 23 февраля существенно изменился

Фото: Мегафон

Аналитики МегаФона проанализировали продажи гаджетов в розничных магазинах компании в преддверии 23 февраля.

В Сибири чаще всего в качестве подарка мужчинам выбирали внешние портативные аккумуляторы (Powerbank). Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на них вырос более чем в десять раз.

На втором месте оказались роутеры и модемы 4G Yota. В Сибири для мальчиков в полтора раза чаще, чем годом ранее, выбирали детские умные часы. Эти устройства удобны как для детей, так и для родителей — с их помощью можно звонить, общаться по видеосвязи, принимать и отправлять голосовые сообщения. В любой момент есть возможность узнать местонахождение своего ребенка.

Женщины все также активно дарят мужчинам смартфоны – к празднику в лидеры продаж вышли мобильные устройства от китайских производителей (+16%) и линейка корейского бренда Samsung (+5%). Популярным подарком для сибиряков стали часы Apple и смарт-часы, относительно предпраздничной недели прошлого года их покупали чаще на 5%.

В целом по оценке аналитиков Big Data в этом году спрос на товары к 23 февраля существенно изменился. В 2024 году мужчинам на гендерный праздник стали реже дарить очки виртуальной реальности и портативные колонки. Абсолютным аутсайдером продаж стали проводные гарнитуры.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Черникова
Руководитель коммерческой редакции

Читайте в