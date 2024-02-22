«Снимки интимного характера»: на новосибирскую учительницу написали донос из-за дружбы с депутатом

В Новосибирской области учительницу русского языка и литературы обвинили в интимных фотографиях на личной странице.

В Куйбышеве Новосибирской области на учительницу школы-интернат Марину Львову написали донос в Министерство образования региона за интимные фотографии, которые она якобы опубликовала на своей странице во «ВКонтакте». После этого неизвестные стали распространять информацию об этом в соцсетях.

«Учитель русского языка, литературы и истории школы-интернат города Куйбышев Марина Львова размещала снимки интимного характера в публичном доступе», — заявил аноним.





Однако ни в одном посте не было никаких доказательств, кроме слов. На странице девушки нет ни одной фотографии интимного характера.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Марина сообщила, что никогда не выкладывала подобные фотографии на свою страницу.

«Никаких фотографий интимного характера у меня не было. Я три года работаю в школе и, соответственно, понимаю, что никаких фотографий даже в купальнике позволить себе нельзя. Я начала думать, что может это из-за фотографий, где мы на свадьбе с мужем возле храма. Но там ничего плохого нет», — утверждает девушка.





По словам учительницы, донос в министерство написали анонимно, а в паблике в «ВК» размещали новости с фейковых страниц. У неё есть предположение, почему это произошло.

«Я думаю, это из-за того, что мы очень крепко дружим с депутатом Константином Терещенко, а он не угоден многим. Так скажем, борец за правду он», — отметила она.

Львова добавила, что тех, кто дружит с Терещенко, запугивают неизвестные, в этот список попала и она.

«Я не могу никого обвинять. Но предположения есть, кто это сделал (обвинил её в интимных фото. прим.ред.). И как будет это доказано, то мы обнародуем его имя», — делится она.

Сам депутат подтвердил данную информацию, добавив, что это похоже на месть. По его словам, у них в Куйбышеве есть журналист по имени Андрей, с которым у него конфликт. По словам Терещенко, Андрей проиграл суд о защите чести и деловой репутации и должен 90 тысяч рублей.

«Этот человек знает, что Марина мой друг и соратник. И, видимо, решил таким подлым образом отомстить», — прокомментировал Терещенко.

Со слов учительницы, на человека, написавшего донос, она заявит в полицию и подаст в суд за клевету. Кроме этого, Львова рассказала, что руководство школы и родители учеников поддержали её. По её словам, директор образовательного учреждения также уверена, что Львову оклеветали, а интимных фотографий никогда на её странице не было. Кроме этого, она помогает девушке выяснить личность неизвестного, направляя встречные запросы в ведомства.



Марина в конце поделилась, что находится в положении и ждёт долгожданного ребёнка с мужем.



«У меня сейчас на самом деле голова немножко другим забита, потому что я нахожусь в положении. Долгожданная беременность и волноваться мне нельзя. И тут такое прилетает, ну, знаете, не очень то и приятно», — переживает девушка.