Российские войска прорвали Запорожский фронт, а украинские боевики покинули Работино. Остальные подробности февральского четверга на линии боевого соприкосновения в зоне действия СВО читайте ниже.

По состоянию к утру четверга 22.02.2024, Вооружённые Силы РФ прорвались вглубь к северу от Новопрокоповки. Они также вклинились в оборону противника на 1,5 км между Вербовым и Работино. Российские военкоры констатируют факт – Запорожский фронт «посыпался».

В это же время на Херсонском направлении украинские боевики, измождённые постоянными атаками россиян, залегли к полуразрушенных подвальных помещениях населённого пункта Крынки, откуда их выбивают гарнизоны российских войск.

По данным Минобороны от 22 февраля 2024 года, на юге Марьинки бои переместились в сторону окраин Новомихайловки и Победы, через которые наши войска рвутся к трассе на Угледар.

Большой проблемой, возникшей в ходе активного продвижения российской армии вглубь зоны действия СВО стали многочисленные пленные. Подавляющее большинство переходит на сторону россиян добровольно и рассказывает, как командование нацистских Вооружённых Сил Украины (ВСУ) бросают их в окопах на верную смерть.

Как следует из сообщений российских военных корреспондентов и самих украинских источников, российские войска продолжают успешное наступление на Запорожском направлении, уничтожая и оттесняя формирования ВСУ. Несмотря на попытки украинских националистов удерживать свои позиции, с каждым днем положение украинских войск на данном участке фронта ухудшается, как и общее положение украинской армии по всей линии соприкосновения.