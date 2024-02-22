Стала известна судьба QIWI-кошелька и вкладов жителей Новосибирска

Согласно информации от Агентства по страхованию вкладов (АСВ), через пять рабочих дней после отзыва лицензии у QIWI Банка будет определен объем средств, принадлежащих жителям Новосибирска.

Это будет сделано после анализа реестра вкладчиков. Однако страхование вкладов не распространяется на средства, находящиеся на QIWI Кошельке, так как они не являются частью вкладов и счетов в банке. Лица с электронными кошельками могут обратиться во временную администрацию с необходимыми документами о наличии финансовых средств в банке. Рассмотрение заявлений займет до 30 рабочих дней, после чего заявителям будет отправлено уведомление о решении. Выплаты по требованиям будут проводиться в процессе ликвидации банка, причем владельцы QIWI кошельков являются кредиторами третьей очереди.

По оценкам Центробанка, у QIWI Банка есть достаточные средства для возврата денег с электронных кошельков граждан, которые будут возвращены в рамках принудительной ликвидации или банкротства банка за счет продажи его активов и имущества.

Решение об отзыве лицензии у QIWI Банка было принято Банком России 20 февраля, после того как были обнаружены высокорискованные операции с электронными кошельками, включая теневой игорный бизнес, криптообменники и нелегальные финансовые услуги. Были также зафиксированы случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных без согласия физических лиц и совершения операций, создающих риски для граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что потребительский спрос к 23 февраля существенно изменился.