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общество

Суд Новосибирска оставил в силе приговор в отношении академика Асеева

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Приговор в отношении академика Асеева оставлен без изменений.

В июне прошлого года академика признали виновным в мошенничестве — Александр Асеев приватизировал на имя своей дочери коттедж за 46 миллионов рублей. За что его осудили по 159 статье УК РФ на 4 года условно со штрафом 500 тысяч рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от октября 2023 года указанный приговор оставлен без изменений.

В феврале текущего года восьмой кассационный суд оставил в силе приговор Советского районного суда Новосибирска в отношении академика Асеева.

Ранее Сиб.фм также сообщал, что Академик Александр Асеев заплатил полумиллионный штраф.

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Валерия Митрохина
Журналист

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