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общество культура

Театр кукол Новосибирска показал спектакль «Про Петрушку» в Индии

Фото: сайт Министерства иностранных дел РФ

Новосибирский театр кукол показал спектакль «Про Петрушку» в столице Индии.

В 20-ом международном фестивале кукольных театров «Ishara» в Индии принял участие Новосибирский областной театр кукол. Артисты показали спектакль «Про Петрушку» на английском языке.

Супруга Посла России в Индии Диана Алипова обратилась к новосибирским артистам перед представлением и поблагодарила организаторов за возможность познакомить местных жителей с российской кукольной традицией.

Также новосибирские артисты провели мастер-класс для гостей и сфотографировались с индийской аудиторией после своего выступления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в НОВАТе продают билеты на гала-концерт Светланы Захаровой за 50 тысяч рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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