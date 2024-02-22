Театр кукол Новосибирска показал спектакль «Про Петрушку» в Индии

Новосибирский театр кукол показал спектакль «Про Петрушку» в столице Индии.

В 20-ом международном фестивале кукольных театров «Ishara» в Индии принял участие Новосибирский областной театр кукол. Артисты показали спектакль «Про Петрушку» на английском языке.

Супруга Посла России в Индии Диана Алипова обратилась к новосибирским артистам перед представлением и поблагодарила организаторов за возможность познакомить местных жителей с российской кукольной традицией.

Также новосибирские артисты провели мастер-класс для гостей и сфотографировались с индийской аудиторией после своего выступления.

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