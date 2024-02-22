Учительницу заставили оправдываться из-за фото с мужем у храма под Новосибирском

Неизвестный отправил жалобу в Министерство образования и пожаловался на интимные снимки педагога.

Как сообщает портал Infopro54, в социальных сетях города Куйбышева и Барабинска Новосибирской области активно распространяли информацию о “недостойном” поведении местной учительницы русского языка и литературы из школы-интерната. В результате чего 25-летний педагог Марина Львова была вынуждена писать объяснительную в министерство и оправдываться.

Как известно, в социальной сети на личной странице педагога было размещена фотография с мужем в день свадьбы, где они стоят в обнимку около храма. Казалось бы, обычный и даже типичный свадебный фотоснимок, однако жителя города Куйбышева крайне возмутило такое “аморальное” поведение учительницы. После чего он обратился с жалобой в Министерство образования региона, написав, что это “фотоснимки интимного характера”.

В Минобразовании отреагировали быстро и спокойно, проведя с Мариной беседу, после которой она сразу же удалила фотографию.

Но история на этом не закончилась, жителю города явно хотелось насолить педагогу, поэтому официальный ответ Минобра стал появляться в местных пабликах и Telegram-каналах. При этом читателям никто не показывал те самые “интимные” фотографии, а только преподносится факт их наличия.

Педагог Марина рассказала издательству Infopro54, что ей пришлось оправдываться из-за фото с мужем у храма под Новосибирском, из-за чего она была в полном шоке, так как информация дошла уже и до школы, куда подали жалобу на Марину.

“Никогда ни в каких социальных сетях не размещала порочные снимки, у меня их в принципе нет. Мне пришлось оправдываться за фото у храма в день свадьбы. Там мы с мужем вдвоем и он меня обнимает”, ― поделилась Марина Львова.

Однако в “непристойное” поведение учительницы не верят ни коллеги, ни родители учеников, ни люди, которые ее хорошо знают. А местный депутат Константин Терещенко считает, что это больше похоже на своеобразную месть.