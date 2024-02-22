В 2024 году в Новосибирской области откроются школьные конструкторские бюро

Создадут более 8,2 тысячи мест.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в регионе в 2024 году откроются школьные конструкторские бюро, которые будут направлены на совместную деятельность детей и взрослых профессионалов-наставников. Бюро будут сочетать в себе цифровые технологии и «работу руками» в мастерских.

За четыре года в области было создано около 54 тысяч мест допобразования для детей в 357 образовательных организациях. Это стало возможным благодаря предоставлению субсидий из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». По словам министра образования региона Марии Жафяровой, с 2020 года в систему дополнительного образования было включено более 300 тысяч детей.

«Из общего количества созданных новых мест 28% технической направленности, 22% – физкультурно-спортивной, 16% – естественнонаучной, 14% – социально-гуманитарной, 11% – художественной и 9% – туристско-краеведческой», — рассказала Жафярова.

Уточняется, что в 2024 году создадут новые места для более 8,2 тысячи детей региона в 18 муниципальных районах и городских округах области.

Напомним, что в Новосибирске на развитие дорожной инфраструктуры направили свыше 7 миллиардов рублей в 2024 году.