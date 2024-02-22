В мэрии Новосибирска назвали причину обрыва контактной сети троллейбусов на площади Труда

Известна причина утренних пробок в Новосибирске.

Ранее сообщалось, сегодня утром на площади Энергетиков в Новосибирске встали троллейбусы из-за обрыва сети.

В мэрии Новосибирска ответили, что обрыв был вызван проездом самосвала.

Известно, что в 06:00 по местному времени бригады электромонтеров МУП «НЭСКО» прибыли на место обрыва контактной сети для устранения последствий с применением специальной техники.

В связи с этим сейчас изменена работа общественного транспорта на период закрытия движения экипажами ГИБДД.

Троллейбусы: № 24 – улица Учительская – разворот на полукольце в районе здания ул. Фабричная, 59; № 29 – ул. Александра Чистякова – пл. Маркса, ул. Александра Чистякова – Станиславский ж/м; №4 – Затулинский ж/м – магазин Кристалл.

Автобусы: № 5 – по ул. Котовского; № 96 – ул. С.Кожевникова – пл. Станиславского.