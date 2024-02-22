В Новосибирске бизнесмены продавали контрафактное моторное масло

Фальсификат сбывали по всей Сибири с 2018 по 2020 год.

Троих предпринимателей задержали в июне 2020 года, устроив контрольную закупку — полицейские купили более тонны товара.

Как отметили в МВД РФ, во время обысков у сибиряков изъяли больше десяти тонн контрафактного масла.

Директор магазина получил три года условного лишения свободы, два менеджера — по два года.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске у мужчин изъяли более 5 тонн «паленого» алкоголя, который они продавали под видом спиртного известных брендов. Все участники преступной группы признаны виновными и приговорены к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.