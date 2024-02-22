В Новосибирске будут судить полицейских, обвиняемых в получении взятки

Они заключены под стражу.

Как сообщается в группе «Судов общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте», в Калининский районный суд города поступило уголовное дело в отношении 4 бывших сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции «Новосибирский». Их обвиняют в получении взяток.

По данным ведомства, в 2019 и 2020 (два раза) году они вымогали взятки у бизнесменов, которые занимались продажей обуви и табачной продукции. Полицейские проводили контрольные закупки, изымали товар, а за его возвращение и не проведение полноценной проверки требовали деньги от предпринимателей. Общая сумма составила более 2 миллионов рублей.

В данный момент бывший начальник отдела Анатолий Семенов, оперуполномоченные отдела Игорь Юшин, Алексей Пирский и Андрей Мельников заключены под стражу.

Напомним, что на 10 лет осудили виновника ДТП с 3 погибшими под Новосибирском.