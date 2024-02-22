В Новосибирске ищут укравших у посетителя магазина телефон и карту банка мужчин

Группа сибиряков стащила у незнакомца мобильник и банковскую карту еще в начале февраля.

По данным пресс-службы УМВД России по Новосибирской области, группа мужчин в магазине на улице Богаткова поругалась с одним из посетителей торговой точки. В процессе конфликта разыскиваемые украли и потерпевшего гаджет и «пластик», с которого позже купили товары на 26 тысяч рублей.

«Всем, кто располагает сведениями о личностях и местонахождении подозреваемых, изображенных на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: +7 (383) 232-17-57; +7 (383) 266-02-02; +7 (913) 064-90-15; +7 (983) 305-28-03», — обратились к сибирякам правоохранители.

Ранее мы рассказывали, как 27-летний житель Новосибирска, уже судимый за кражи, проник в чужой дом и обокрал его.