В Новосибирске на развитие дорожной инфраструктуры направили свыше 7 миллиардов рублей в 2024 году

На восстановление и модернизацию дорожной инфраструктуры Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения в 2024 году предусмотрено 7 млрд 41 млн рублей из бюджетов всех уровней.

На заседании профильной комиссии Совета депутатов города Новосибирска мэрия представила планы дорожного ремонта на предстоящий год.

В общую сумму 7 млрд 41 млн входят средства федерального бюджета (1 млрд 195 млн рублей), средства областного бюджета (1 млрд 845 млн рублей), а также средства города (4 млрд 1 млн рублей).

На ремонт дорог и тротуаров заложено 2 млрд 129 млн рублей. Из них 1 млрд 20 млн рублей – на реализацию объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ, 303 млн рублей – на государственную программу «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». 405 млн рублей направят на исполнение решений судов, строительный контроль, разработку проектно-сметной документации и ямочный ремонт. 100 млн рублей – на ремонт дорог частного сектора и 300 млн рублей – на ремонт тротуаров.

«В 2024 году доля городских дорог, приведённых в нормативное состояние, должна достигнуть 85 %. Мы провели диагностику, посчитали все дороги и пришли к выводу, что для достижения необходимых показателей нужно будет дополнительно отремонтировать более 40 километров. Без поддержки регионального правительства нам не обойтись. Сейчас мы совместно с Минтрансом Новосибирской области решаем эту задачу. По мере того как средства будут поступать в бюджет города, список объектов ремонта будет расширяться, будут проходить торги и определяться подрядчики», – заявил и. о. мэра города Новосибирска Олег Клемешов.

Как сообщила в своем докладе и. о. начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Олеся Богомазова, в 2024 году в рамках нацпроекта БКД планируется отремонтировать 19,2 км дорог.

«Это 14 объектов комплексного ремонта – улицы Урицкого, Дачная, Писарева, Демьяна Бедного, Гоголя, Авиастроителей, Автогенная, Воинская, Выборная, Балтийская, Учительская, Тюленина, 25 лет Октября, переходящий объект – ул. Героев Революции. Планируется проведение конкурентных процедур по ул. Мира», – отметила Олеся Богомазова. – Также по национальному проекту БКД планируется ремонт шести мостовых сооружений – моста через реку Иню, путепровода на ул. Добролюбова, путепровода на ул. Фрунзе (правый), моста через реку Ельцовку. Начнётся ремонт Димитровского моста и планируется завершить работы на Октябрьском мосту».

В 2024 году в Новосибирске продолжится работа по строительству новых объектов дорожной инфраструктуры.

«В этом году мы приступим к третьему этапу строительства дороги по ул. Титова. Планируем закончить проектирование дороги по ул. Дукача. Есть надежда, что начнем строить продолжение ул. Спортивной. Западная часть города – приоритетное направление, эти улицы решат многие транспортные проблемы строящихся микрорайонов. По остальным объектам необходимо завершить проектные работы и добиваться средств на их строительство», – подчеркнул Олег Клемешов.