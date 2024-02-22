В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук ввели в эксплуатацию 28-этажный долгострой

278 семей получат ключи от нового жилья.

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, долгострой на улице Дуси Ковальчук 378/1 в Заельцовском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию.

28-этажный дом начали строить в 2014 году, но застройщик ООО «Партнер-Инвест» обанкротился. На тот момент степень готовности дома была 60%.

На достройку направили 55 миллионов рублей, а также в 2023 году была выделена субсидия — более 40 миллионов рублей на оплату договоров техприсоединения, благоустройство территории дома и установку лифта.

«Еще почти 50 млн удалось привлечь благодаря реализации решения о комплексной развитии территории микрорайона «Клюквенный». Таким образом, областные меры поддержки позволили полностью закрыть дефицит средств на достройку дома и ввести его в эксплуатацию», – рассказал замминистра строительства области Дмитрий Богомолов.

В итоге 278 семей в скором времени получат ключи от нового жилья.

Напомним, что в Новосибирске на развитие дорожной инфраструктуры направили свыше 7 миллиардов рублей в 2024 году.