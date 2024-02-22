В Новосибирске начнется рейд на пьяных водителей

Штраф за нарушение — 30 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области, на территории Новосибирска с 22 по 26 февраля пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель», чтобы выявить тех, кто находится в состоянии опьянения.

За управление машиной в состоянии опьянения предусмотрен штраф — 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Если водитель нарушит повторно, то он может быть привлечен к уголовной ответственности: штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 2 лет, а также лишение прав на управление авто до 3 лет.

Напомним, что сотрудники ГИБДД в Новосибирске задержали 23 пьяных водителя.