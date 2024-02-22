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общество

В Новосибирске обрыв проводов парализовал автодвижение на площади Труда

Фото: pixabay.com

22 февраля в районе площади Труда в Новосибирске образовались пятибалльные пробки.

На невозможность нормально проехать по территории жаловались подписчики социальных сетей. В администрации города пояснили, что движение парализовала авария: обрыв контактной сети троллейбусов, произошедший из-за спецтехники.

«Обрыв в направлении Димитровского моста вызван проездом самосвала. Выявлены повреждения как троллейбусной контактной сети, так и контактных опор МУП «НЭСКО», — сообщили представители власти.

На ремонт объекта оперативно выехали электромонтеры.

Ранее мы рассказывали о том, что СГК примет на себя ответственность за ремонт дорог в Новосибирске после прорывов теплотрасс.

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Галина Чебыкина
Журналист

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