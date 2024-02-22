В Новосибирске пострадавшим после коммунальной аварии отказали в возбуждении уголовного дела

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали о количестве заявлений, поступивших от пострадавших после коммунальной аварии на левом берегу. Однако в возбуждении уголовных дел во всех случаях отказали.

За неделю, начиная с 11 января, в Новосибирске произошло три крупные коммунальные аварии. Два раза трубы прорывало на левом берегу. Кипяток буквально бежал по улицам. С десяток человек обращались в больницу с ожогами. В единую диспетчерскую мэрии Новосибирска поступило 235 обращений.

Корреспондент Сиб.фм решил узнать: были ли зарегистрированы обращения в правоохранительные органы. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что поступило более 20 заявлений.

«В период с 17.01.2024 по 20.01.2024 года в Отделе полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску зарегистрировано 22 заявления и сообщения граждан по фактам телесных повреждений, полученных в результате прорыва теплотрассы, а также по фактам повреждения автотранспортных средств в результате прорыва теплосети», — сказано в ответе областного главка полиции.

Однако в ГУ МВД России по Новосибирской области также добавляют, что все проверки так и не закончились возбуждением дел.

«По результатам проведённых проверок по указанным фактам 24.01.2024, 25.01.2024, 26.01.2024 и 27.01.2024 приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, на основании пункта 1 части 1 статьи 24 УПК РФ, за отсутствием признания преступлений, предусмотренных статьями 115 (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и 167 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ»,

- пришли к выводу в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас все отказные материалы находятся на утверждении в прокуратуре Ленинского района. Если надзорное ведомство не найдёт оснований для отмены решения полицейских, то материалы с проверкой уйдут в архив. У пострадавших после коммунальной аварии останется только одно: идти в суд и требовать компенсации у коммунальных служб.