В Новосибирске участникам СВО искусственный интеллект поможет искать работу

ИИ поможет искать работу для участников СВО в Новосибирске.

У участников специальной военной операции появилась новая мера поддержки в Новосибирской области — теперь военнослужащим, вернувшимся с зоны СВО, будут искать работу с помощью искусственного интеллекта.

Это значительно ускорит поиск подходящего варианта для трудоустройства.

“Сейчас мы заключаем соглашение с одной компанией, которая предоставила нам программный продукт, предназначенный для профориентации”, — уточнил замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области участник СВО открыл патриотический клуб для подростков.