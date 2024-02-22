В Новосибирске в 2024 году хотят отремонтировать более 40 километров дорог

Список объектов будет расширяться.

В 2024 году на восстановление и модернизацию дорог Новосибирска и обеспечение безопасности дорожного движения из бюджета всех уровней выделили 7,04 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в рамках нацпроекта БКД в 2024 году отремонтируют 19,2 километров дорог — 14 объектов комплексного ремонта.

При этом, по словам и.о. мэра Новосибирска Олега Клемешова, в 2024 году доля городских дорог, приведенных в нормативное состояние, должна достигать 85%.

«Для достижения необходимых показателей нужно дополнительно отремонтировать более 40 километров дорог. Сейчас мы с Минтрансом Новосибирской области эту задачу решаем. По мере того как средства будут поступать в бюджет города, список объектов будет расширяться», – сообщил Олег Клемешов.

Напомним, что в лидеры по приросту числа ДТП в России попала Новосибирская область.