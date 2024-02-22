В Новосибирске в конце февраля потеплеет до -8 градусов

23 февраля температура воздуха может опуститься до -32 градусов.

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске с 23 февраля начнут ослабевать морозы.

В День защитника Отечества температура ночью будет варьироваться от -26 до -28 градусов, местами опустится до -32. Днем станет теплее — -16 — 18 градусов.

24 и 25 февраля температура достигнет -25 — -27 градусов, а днем поднимется до -15 — -17 градусов.

В ночь на 26 февраля синоптики прогнозируют от -16 до -21, местами до -26 градусов. При этом днем потеплеет — -8 – -13.

Напомним, что в мэрии Новосибирска объяснили причину пробок на левом берегу.