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общество

В Новосибирске в конце февраля потеплеет до -8 градусов

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

23 февраля температура воздуха может опуститься до -32 градусов.

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске с 23 февраля начнут ослабевать морозы.

В День защитника Отечества температура ночью будет варьироваться от -26 до -28 градусов, местами опустится до -32. Днем станет теплее — -16 — 18 градусов.

24 и 25 февраля температура достигнет -25 — -27 градусов, а днем поднимется до -15 — -17 градусов.

В ночь на 26 февраля синоптики прогнозируют от -16 до -21, местами до -26 градусов. При этом днем потеплеет — -8 – -13.

Напомним, что в мэрии Новосибирска объяснили причину пробок на левом берегу.

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Нина Раневская
Журналист

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