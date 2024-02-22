В Новосибирске выставили на продажу коллекцию ярлыков от чайных пакетиков

За каждый ярлык просят 30 рублей.

На сайте с объявлениями в Новосибирске появилось предложение приобрести ярлыки от чайных пакетиков. За каждый просят 30 рублей.

Автор объявления написал, что коллекция включает ярлыки и из других стран: Таиланд, Доминикана, Россия, Вьетнам и т.д.

«На фото не все. Есть и другие. Цена 30 рублей за 1 штуку. Продаются все вместе. Если купите все, что у меня есть, цена будет ниже», — уточнил продавец.

Помимо этого, у автора также есть коллекция чайных пакетиков из разных стран.

Напомним, что блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву.