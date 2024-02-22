В Новосибирске за 2 млн продают изъятые на таможне айфоны

В Новосибирске айфоны не прошли оформление таможенных процедур.

В Новосибирске на торги выставили 29 телефонов, почти на 2 миллиона рублей, обратил внимание Сиб.фм.

Судя по опубликованным фотографиям, большинство арестованных смартфонов — айфоны, но есть и флагман от компании Samsung. Помимо этого, некоторые экземпляры в чехлах, предположительно, часть техники бывшего употребления.





Весь товар является задержанным таможенными органами, а данные о собственнике отсутствуют, однако на коробках от телефонов присутствуют данные некоего Мирзохид Асимджана.

Как пояснил представитель Росимущества корреспонденту Сиб.фм, телефоны изъяты по решению суда, так как не прошли таможенные процедуры.

Сейчас лот выставили на ГИС-Торги — начальная цена 1 988 160 рублей, то есть 68 557 рублей за экземпляр, что дороже, чем розничная цена на некоторые модели. По словам организатора аукциона, на осмотр техники еще никто не приходил.