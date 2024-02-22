В Новосибирске за нелегальное казино осудят начальника районного ОЭБиПК

Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе и взятке начальнику отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБиПК) ушло в суд.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Владимира Костюченко и его подельников. Их обвиняют в организации незаконного казино. Мужчины проводили нелегальные азартные игры с использованием игрового оборудования и заработали не меньше шести миллионов рублей.

Помимо этого, группе инкриминируют дачу взятки начальнику ОЭБиПК Центрального райотдела новосибирской полиции Александру Умерову.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске 42 миллиона рублей со штрафов по делам о взятках предложили отдать детям-сиротам.