В Новосибирской области безработных стало в 2 раза меньше

Уровень безработицы в Новосибирской области сократился в два раза, отчитались в правительстве региона.

Речь идет о промежутке времени с 2018 по 2023 годы. Исполняющая обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева отметила, что по нацпроекту «Демография» центры занятости населения трансформируются в эффективные кадровые агентства, в которых активно внедряются принципы «бережливого производства» и цифровые сервисы. Основные векторы развития службы занятости – клиентоцентричный подход и цифровизация, переход от оказания услуг к решению конкретных жизненных и бизнес-ситуаций.

За шесть лет в регионе к специалистам за помощью в трудоустройстве обратились 380 тысяч граждан, восемь тысяч человек при поддержке центров организовали предпринимательскую деятельность. За указанное время обучение по востребованным на рынке труда профессиям прошли около 40 тысяч сибиряков, почти 80 % из них сохранили занятость или трудоустроились на новые рабочие места.

Ранее мы рассказывали, что студенты из регионов РФ разработали уникальные проекты в вузе Новосибирска.