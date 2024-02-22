В Новосибирской области отремонтируют 247 км дорог

В Новосибирской области в этом году в порядок приведут 91 дорожный участок.

Ремонт коснется 246,9 км дорог и 2153 погонных метра искусственных сооружений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Стоит отметить увеличение работ на мостах и путепроводах: в предыдущем году мы привели в норматив 1,14 тысячи погонных метров, а в 2022 году — 504 погонных метра. Повышенное внимание традиционно будет уделено региональной опорной сети: это направления на Кемеровскую область и Республику Казахстан», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Сейчас власти ищут подрядчиков для выполнения намеченных работ, конкурс продлится до 31 марта.

Ранее мы рассказывали, что 16 км дороги до Чулыма отремонтируют в Новосибирской области за несколько лет.