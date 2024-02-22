В Новосибирской области спикер Заксобрания Шимкив поздравил военнослужащих

В Новосибирской области состоялась торжественная церемония, посвященная Дню защитника Отечества.

В рамках мероприятия спикер регионального парламента Андрей Шимкив вручил награды заслуженным представителям вооруженных сил, росгвардии, полиции и других ведомств. В зале регионального правительства собрались выдающиеся личности региона, среди которых были депутаты областного парламента и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В своем выступлении Андрей Шимкив поздравил всех присутствующих с праздником и выразил благодарность за их службу и преданность профессии. Он подчеркнул, что в современном контексте понятие «защитник Отечества» обретает особый смысл, и выразил гордость за тех, кто стоит на защите Родины.

Спикер также поблагодарил жителей области за их поддержку участников специальной военной операции. Он подчеркнул, что будущее страны находится в надежных руках.

Мероприятие завершилось выступлением ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что число выдворенных в 2023 году из Новосибирской области мигрантов выросло на 76%.