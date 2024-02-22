В НСО каждый год число женщин-неплательщиков алиментов растет на 1%

Каждый пятый должник по алиментам — женщина.

В Новосибирской области в 2023 году судебные приставы взыскали 1,2 миллиардов рублей задолженности по алиментам. В 2022 году сумма была меньше на 225 миллионов рублей. Также задержали около 1,5 тысячи людей, которые уклоняются от выплат на содержание детей. Об этом сообщает ТАСС.

«Пугает статистика, она остается высокой по должникам-женщинам. Ситуация по сравнению в 2022 годом не улучшилась, каждый пятый должник по алиментам — женщина», — рассказал главный судебный пристав области Сергей Неведомский.

Отмечается, что каждый год количество женщин, у которых есть задолженности по алиментам, растет на 1%.

Всего в 2023 году было возбуждено 1015 уголовных дел в отношении злостных неплательщиков.

Напомним, что в Новосибирске будут судить полицейских, обвиняемых в получении взятки.