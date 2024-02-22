В НСО начали производить больше растительного масла

В Новосибирской области льготным кредитованием и новыми мерами господдержки поощрили изготовителей растительного масла за наращивание производства.

Заместитель председателя правительства НСО — министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко рассказал об увеличении объемов производства растительных масел в регионе и отметил, что продукция — незаменимый компонент для выработки широкого ассортимента пищевых товаров.

«На территории Новосибирской области производством масла растительного и продуктов его переработки в регионе занимаются 23 предприятия. Мощности предприятий позволяют произвести в среднем 64 730 тонн продукции в год. За прошлый год было увеличено производство рапсового масла — 12 169 тонн, на 125 тонн больше, чем в 2022 году. Помимо этого, данная отрасль имеет возможность расширения ассортимента продукции, которая обладает рядом полезных свойств необходимых разным слоям населения», — подчеркнул Евгений Лещенко.

В этом году в организации, задействованные в переработке масличных культур, могут получить новую меру поддержки — возместить часть затрат — а именно, 25 % — на строительство или модернизацию объектов деятельности, а также льготным кредитованием.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области в 2023 году производство сыров выросло на 62 %.