В Омске мигранта отправили в колонию за взятку в 106 тысяч рублей

Максимальное наказание по статье — до 8 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего иностранного гражданина. Его признали виновным в даче взятки.

Было установлено, что в июле 2023 года подсудимый передал сотруднику правоохранительного органа взятку — 106 тысяч рублей за уничтожение результатов оперативно-розыскной деятельности и вещественных доказательств по уголовному делу, а также содействие в убытии из страны. Противоправные действия мужчины были пресечены вышеуказанным сотрудником.

Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске возбудили дело после гибели 3-летнего малыша в пожаре.