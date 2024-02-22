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В Омске мигранта отправили в колонию за взятку в 106 тысяч рублей

Фото: ru.freepik.com

Максимальное наказание по статье — до 8 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Кировский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего иностранного гражданина. Его признали виновным в даче взятки.

Было установлено, что в июле 2023 года подсудимый передал сотруднику правоохранительного органа взятку — 106 тысяч рублей за уничтожение результатов оперативно-розыскной деятельности и вещественных доказательств по уголовному делу, а также содействие в убытии из страны. Противоправные действия мужчины были пресечены вышеуказанным сотрудником.

Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске возбудили дело после гибели 3-летнего малыша в пожаре.

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Нина Раневская
Журналист

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