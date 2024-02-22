В Уфе «золотой гаишник» с подельниками ожидает суда

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела республиканского ГИБДД Ильдуса Шайбакова.

Он и семеро его подельников обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Напомним, руководитель МРЭО воврек в свою схему сотрудников отдела Айдара Гиндуллина, Ильдара Губайдуллина, Евгения Евсеева, Ильшата Загидуллина, Ильдара Нафикова, Михаила Паситова и Динара Фахретдинова.

С 2014 по 2020 годы они получали до 54 тысяч рублей за оказание содействия в сдаче экзаменов без фактической проверки знаний. Когда все вскрылось, в СМИ Ильдуса Шайбакова прозвали «золотым гаишником».

Ранее мы писали, что в Новосибирской области экс-начальника ЦОД за взятку отправили в колонию на восемь лет.