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проиcшествия

В Уфе «золотой гаишник» с подельниками ожидает суда

Фото: УМВД России по Республике Башкортостан

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела республиканского ГИБДД Ильдуса Шайбакова.

Он и семеро его подельников обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении служебным положением. Напомним, руководитель МРЭО воврек в свою схему сотрудников отдела Айдара Гиндуллина, Ильдара Губайдуллина, Евгения Евсеева, Ильшата Загидуллина, Ильдара Нафикова, Михаила Паситова и Динара Фахретдинова.

С 2014 по 2020 годы они получали до 54 тысяч рублей за оказание содействия в сдаче экзаменов без фактической проверки знаний. Когда все вскрылось, в СМИ Ильдуса Шайбакова прозвали «золотым гаишником».

Ранее мы писали, что в Новосибирской области экс-начальника ЦОД за взятку отправили в колонию на восемь лет.

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Галина Чебыкина
Журналист

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