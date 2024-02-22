Вильфанд: в Центральной России не будет теплого марта

Вероятность теплого марта очень мала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, вероятность теплого марта в 2024 году в Центральной России очень мала.

По словам эксперта, многие ждут потепления с 1 марта.

«Все таки март – это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — отметил он.

Напомним, что в Новосибирске в ближайшие три дня прогнозируют постепенное потепление. Температура воздуха будет повышаться на 1-3 градуса.