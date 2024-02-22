Во время большой научной экспедиции изучили воздействие серы и отходов на природу

«Норникель» и Сибирское отделение Российской академии наук провели общественные слушания по итогам Большой научной экспедиции 2023 года.

Компания осознает, насколько важно поддерживать разнообразие видов на планете, потому что это необходимо для поддержания жизни на ней.

В общественных слушаниях на площадке Заповедного посольства в парке «Зарядье» при поддержке Общественной палаты России участвовали ученые, экологи, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и российских природных заповедников.

Мероприятие стало частью программы большого художественно-просветительского проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции». Он посвящен исследованию Российской Арктики и представляет собой первую системную попытку переосмыслить научные исследования Заполярья, где работают предприятия компании, через культурный контекст и художественные образы.

Совместная работа «Норникеля» и ученых по оценке биоразнообразия стартовала в 2022 г. Экспедиция охватывает Красноярский край, Мурманскую область и Забайкальский край. В 2023 г. в экспедиции было задействовано более 100 ученых из семи исследовательских организаций Российской академии наук, а также специалисты других институтов.

Ученые, экологи, бизнес и власть обсудили вопросы.





Ученые увидели большое разнообразие флоры и фауны на обследуемой территории: они обнаружили 1 371 вид ключевых групп организмов. В наземных экосистемах зарегистрировано 1 039 видов, а в водных — 332.

В районе исследований ученые нашли 32 охраняемых вида, среди которых 19 видов растений и 13 видов животных. В ходе работ по изучению биоразнообразия наземных и водных экосистем в 2023 г. специалисты дополнительно проанализировали процессы миграции тяжелых металлов из отвалов пород, уточнили границы поясов воздействия и данные предыдущего года исследований.

В наземных экосистемах радиус зоны воздействия объектов компании составил до 10 км, местами 15 км, заключили исследователи.

К основным негативным факторам воздействия на окружающую среду ученые отнесли отчуждение территорий, выбросы диоксида серы и хозяйственно-бытовые стоки.

В 2023 г. исследователи подтвердили информацию обо всех видах-индикаторах, идентифицированных в 2022 г. Список индикаторов, составляющих интегральный показатель состояния экосистем, также пополнился.

Исследования 2023 г. подарили и большие научные открытия. Специалисты обнаружили в районе Большого Норильска неизвестного ранее жука. По решению ученых назвать долгоносика должны были жители Норильска и сотрудники компании. В январе норильчане на сайте медиакомпании «Северный город» присылали варианты имени, после чего сформировался шорт-лист из самых интересных и часто предлагаемых, среди которых жук-горняк, северный слон, норик, таймырский следопыт, норжук, североносик и др. По итогам финального голосования победителем стал путоранчик — именно за эту идею горожане отдали больше всего голосов. Теперь в мире насекомых появился жук, имя которого будет напоминать об уникальном природном заповеднике «Плато Путорана».

В 2023 г. ученые привлекали к работе волонтеров. Такая практика продолжится.

Станислав Селезнев, вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности, прокомментировал:

«Большая научная экспедиция в 2023 г. подтвердила либо опровергла теории и гипотезы, которые были на первом этапе. Сейчас можно говорить уже о системности этих исследований. Нужно продолжать их дальше для того, чтобы у компании была научно обоснованная уверенность в том, что нам нужно делать, чтобы поддерживать биоразнообразие и сводить к минимуму воздействие наших предприятий на природу».

Виктор Глупов, руководитель исследований, член-корреспондент РАН, прокомментировал:

«Исследования помогли нам получить действительно интересный научный результат, который можно будет внедрить в практику бережного природопользования и охраны природы в зоне деятельности крупных промышленных предприятий. Наблюдения необходимо продолжать, потому что арктическая экосистема очень большая и медленно развивается по принципу волн. Для того чтобы засечь эти волны, нужны длительные и масштабные по охвату научные исследования».

Полученные учеными данные лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие, а также будут использоваться для разработки программ по его сохранению и мониторингу.

Компания публикует результаты исследований в отрытом доступе в адаптированном для широкой аудитории виде и популяризирует тему ответственного отношения к хрупким экосистемам.