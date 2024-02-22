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общество проиcшествия

Жители Сузуна в НСО остались без воды из-за коммунальной аварии

Фото: ru.freepik.com

Инцидент произошел утром 22 февраля.

22 февраля в Новосибирской области из-за коммунальной аварии жители Сузуна остались без холодной воды.

Как сообщает издание VN.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, на трубопроводе нашли дефект диаметром в 150 миллиметров. Под отключение попали 1931 частный дом, 9 многоквартирных жилых домов и 8 социально-значимых объектов.

Дефект планируют устранить до 22:00. В данный момент на месте происшествия работают 9 человек и 4 единицы техники.

Напомним, что в Новосибирске пострадавшим после коммунальной аварии отказали в возбуждении уголовного дела.

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Нина Раневская
Журналист

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