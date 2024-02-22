сегодня
22 февраля, 11:52
пробки
8/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 92.43 | eur 99.89
сегодня
22 февраля, 11:52
пробки
8/10
погода
-23°C
курсы валют
usd 92.43 | eur 99.89
сегодня 11:23
общество

Zivert прерывает карьеру: концерт в Новосибирске под вопросом

Фото: соцсети

У певицы проблемы со здоровьем.

Zivert (Юлия Сытник) российская поп-певица рассказала в своих социальных сетях о том, что прерывает карьеру.

Она объяснила это тем, что испытывает проблемы со здоровьем, которые были и ранее, но в последнее время обострились. Сколько продлится перерыв – неизвестно, но, по словам певицы, все концерты отменяют до осени.

24 февраля должен состояться концерт в Новосибирске. Информации об отмене мероприятия пока что нет.

Напомним, что нейросеть показала, как может выглядеть новосибирец Кологривый в роли Жириновского.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в