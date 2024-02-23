В Новосибирске высокопоставленного автоинспектора подозревают в крупной взятке

Собственная служба безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области задержала высокопоставленного автоинспектора, который более 2 лет получал взятки от предпринимателя.

Накануне сотрудников Управления ГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области выявили, что один из высокопоставленных автоинспектор не чист на руку. Задержали взяточника сотрудники службы собственной безопасности.

По данным следствия, значительные суммы за покровительство получал начальник 3-го регистрационного отделения МРЭО ГИБДД областного ГУ МВД. На данный момент эту должность занимает подполковник полиции Дмитрий Чучин.

«Предварительно установлено, что указанное должностное лицо в период с августа 2021 по февраль 2024 года получило незаконное денежное вознаграждение от предпринимателя в размере 845 тысяч рублей за неоказание препятствий в осуществлении деятельности и создания благоприятных условий последнему в осуществлении услуг населению по подготовке документов»,

— рассказали изданию «РБК-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Таким образом, постановка транспортных средств на учёт за взятки была поставлена на поток. Сейчас все протоколы задержания переданы в следственные органы. Автоинспектор будет уволен по отрицательным мотивам, если суд сочтёт его вину доказанной.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, что четверых бывших оперативников ОБЭП, которых обвиняют в получении взятки за «крышевание» нелегальной торговли, будут судить в Калининском районном суде.