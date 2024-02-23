Депутат Госдумы Виктор Игнатов в День защитника Отечества возложил цветы к Вечному Огню

Депутат Госдумы Виктор Игнaтов в День защитника Отечества принял участие в церемонии возложения венков и цветов на Мемориальном комплексе «Монумент Славы».

Участниками церемонии на мемориале Славы 23 февраля стали сотни новосибирцев, активисты партии, МГЕР, представителей общественных, молодежных, патриотических организаций, ветераны боевых действий, органов государственной власти и местного самоуправления.

В День защитника Отечества Губернатор Андрей Травников, Председатель Законодательного собрания области Андрей Шимкив, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Игнaтов принял участие в церемонии возложения венков и цветов на Мемориальном комплексе «Монумент Славы».

«Кроме России, День защитника Отечества 23 февраля отмечают также в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане. Это праздник не только мужчин, но и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины. Вы – образец героизма и самоотверженности, достойный пример для молодого поколения граждан нашей страны. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!», — сказал Виктор Игнaтов.

23 февраля как День Красной армии отмечали в СССР с 1922 года. Затем название праздника менялось — он был Днём Советской армии, а также Днём Советской армии и Военно-морского флота. До 2001 года включительно этот день был рабочим для всех, кроме военнослужащих. Выходным для всех россиян он стал в 2002-м.