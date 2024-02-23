Губернатор Травников поздравил жителей Новосибирской области с Днём защитника Отечества

Губернатор Новосибирской области выразил свои поздравления жителям региона с Днём защитника Отечества.

Особое внимание было уделено военным, находящимся в зоне СВО и сражающимся на поле боя.

Губернатор Новосибирской области выразил свои поздравления жителям региона с Днём защитника Отечества. Особое внимание было уделено военным, находящимся в зоне СВО и сражающимся на поле боя.

«Уважаемые жители Новосибирской области! Поздравляю вас с самым мужественным праздником нашей страны — с Днём защитника отечества!», — сказал он.

Он подчеркнул, что основные поздравления в этот день направлены на доблестных воинов, которые отважно защищают русский мир от внешних угроз. Их подвиг вызывает гордость за Россию и уверенность в правильности выбранного пути.

«Все мы сплотились вокруг нашего президента во имя единой цели и твёрдо знаем: враг будет разбит, победа будет за нами! Всем защитникам отечества, их родным и близким я желаю крепкого здоровья, бодрости духа, веры в себя и в нашу великую родину. С праздником!» — добавил Травников.



Напомним, ряд мер поддержки получают участники специальной военной операции по реабилитационным сертификатам губернатора Новосибирской области.