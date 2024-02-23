Хоккеисты из Новосибирска выиграли «Золотую шайбу» Всероссийских соревнований

Команда юных спортсменов из Новосибирска одержала победу в финале Всероссийского турнира.

«Золотая шайба» среди команд юношей 2013-2014 годов рождения в дивизионе «Байкальский» завершились безоговорочной победой хоккеистов команды «Вымпел» МАУ «Стадион», сообщили в паблике «Спортивный Новосибирск» во «ВКонтакте». Сибиряки обыграли «Ягуара» из Республики Татарстан со счетом 5:0.

Шайбы в ворота соперника забили Иван Деев, Михаил Алехин — два гола, Данил Сбитнев и Кирилл Магдюк.

«Поздравляем воспитанников инструктора по спорту МАУ «Стадион» Валерия Шкитина с блестящим выступлением на турнире: 6 игр, 6 побед, разница забитых и пропущенных шайб 43:2!» — поздравили спортсменов в сообществе.

Ранее мы рассказывали, как новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.