Команда «Столик» из Новосибирской области стала участником шоу «Лига городов»

На ТНТ стартовал второй сезон масштабного шоу «Лига городов» — в нём приняла участие команда из Чулыма Новосибирской области.

Команда «Столик» из Чулыма снова приняла участие в шоу «Лига городов» на канале ТНТ. Второй сезон масштабного юмористического турнира стартовал на ТНТ под руководством ведущего Тимура Родригеза и наставников команд — Алексея Щербакова, Сергея Светлакова, Артема Калайджяна и Тимура Батрутдинова. Лучшие команды из России и ближнего зарубежья снова соревнуются за главный приз в 10 миллионов рублей. Финалисты первого сезона из Чулыма, команда «Столик», решили принять новый вызов и доказать свою достойность перед всей страной.

«Столик» состоит из одиннадцати творческих и веселых участников, каждый из которых имеет свое уникальное прозвище, отражающее их творческий подход. Под руководством лидера Павла Федотова и «мамы» Ирины Белобородовой на сцене «Лиги городов» выступят «8913719...», Дарья Показаньева, «актерище» Артем Дроздецкий, «авторюга» Никита Сивцов, «звезда» Солбон Бальжинимаев, «красавчик» Артем Шалякин, «контент» Иван Шарковский, «мастер» Евгений Саенко, «саундпродюсер» Федор Панфилов и «амбассадор» Алексей Лукомский.

«Каждый из нас обладает собственной гениальностью, поэтому иногда нам приходится выступать очень смешно». В прошлом сезоне команда любила шутить про свой родной Чулым и на вопрос о любимых местах ответили: «Раньше в Чулыме была красивая старая водонапорная башня, но ее уже снесли. Очень нравятся куриные яйца в Чулыме, но их, к сожалению, тоже снесли», — заявили участники.

В случае победы команда «Столик» планирует распорядиться 10 миллионами рублей очень рационально: «Закроем кредиты», — поделились ребята. Узнаем, сможет ли команда «Столик» из Чулыма произвести впечатление на жюри и продолжить свой путь, уже в это воскресенье.