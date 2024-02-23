Мэрия Новосибирска продала свою долю в здании автовокзала на Красном проспекте за 32,6 млн рублей

В январе 2024 года мэрия Новосибирска продала свою долю в здании автовокзала на Красном проспекте.

Покупателем стало физическое лицо, которое является одним из многочисленных собственников этого объекта.

Здание по адресу Красный проспект, 4 не используется в качестве автовокзала с 2020 года. Реконструкция этого здания началась еще в 2004 году, но была осложнена большим количеством инвесторов (более 70), что затруднило выработку оптимального решения по финансированию работ. В 2019 году мэрия Новосибирска сообщила о невозможности завершить реконструкцию.

Согласно данным департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, доля города в праве собственности на объект незавершенного строительства составляет 285311/1059450.



Как ранее писал Сиб.фм, износ здания бывшего автовокзала Новосибирска составил 15%.