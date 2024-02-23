Новосибирский агроном Шубина рассказала, можно ли в почву добавлять чай

Агроном Шубина из Новосибирска рассказала, что можно добавлять в почву для удобрения.

Людмила Шубина заявила, что чай и кофе можно использовать для улучшения компоста и обогащения почвы на даче. Об этом она рассказала журналисту издания «АиФ-Новосибирск».

По мнению специалиста, если у вас есть компостная куча на даче, то можно добавлять туда остатки чая и кофейной гущи. После процесса перепревания и перегнивания получится качественное органическое удобрение. Однако следует помнить, что для растений, выращиваемых на подоконнике, лучше воздержаться от добавления подобных веществ.

«Для растений на подоконнике лучше не использовать подобные добавки в грунт. Они могут привести к нежелательным последствиям, таким как появление мух, комаров и плесени», — пояснила Людмила Шубина.

В состав компоста также могут входить другие растительные остатки, ботва, пищевые отходы и сорняки. После процесса переработки этих материалов компост превращается в питательный субстрат, содержащий фосфор, азот, калий и другие полезные элементы для растений.



Напомним, агроном Шубина рассказала, как вырастить экзотические фрукты в Новосибирске.