Под Новосибирском очевидцы обнаружили гору бараньих туш

Одна из очевидцев обнаружила гору трупов животных неподалёку от села Шилово-Новошилово. Есть предположения, что их оставили мигранты.

О своей находке одна из подписчиц анонимно рассказала в паблике «АСТ-54» в социальной сети. По словам женщины, гора бараньих туш была обнаружена между 49 и 50 километром по Ордынской трассе.

«Судя по следам от шин на снегу, они были привезены на тракторе или грузовике и свалены в кучу»,

- говорится в посте под фотографией.

Участники дискуссии тут же предположили, что на трассу трупы животных вывезли мигранты. Также они предложили сравнить следы от протекторов и найти нарушителей.

Напомним, в этом году такие находки случаются регулярно. Так, в конце января жители Коченёвского района сообщали, что неподалёку от Новомихайловки, около деревни Белобородово, села Новокремлёвское и Крутологово были найдены мешки со шкурами овец и баранов.