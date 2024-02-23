Поздравления с 23 февраля: новые открытки, стихи и поздравления для мужчин в 2024 году

День защитника Отечества является не только национальным и государственным праздником в РФ, но ещё и уникальным для всей планеты. Вместе с россиянами его празднуют только Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, а также Южная Осетия. Портал «Сиб.фм» сделал праздничную подборку открыток и теплых слов для мужчин.

Защитники Отечества! Поздравляем вас с этим важным праздником! Ваша сила и мужество вдохновляют нас на подвиги и делают мир вокруг нас безопаснее. Благодарим вас за вашу службу и желаем вам крепкого здоровья и счастья.

Герои, защитники, наши мужчины,

Для вас этот праздник, для вас этот день!

Так будьте всегда и везде вы любимы,

И воля окрепнет пусть, словно кремень!

На вашем пути да пребудет удача,

А горечь утрат пусть навеки уйдет!

Пусть опыт становится только богаче,

Опора друзей и родных не пройдет!

С праздником, защитники! Спасибо вам за вашу преданность и отвагу. Вы — настоящие герои, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради мира и безопасности нашей страны. Пусть ваши дни будут полны радости и гордости за вашу службу.

Вы мир украсили отвагой,

Прекрасной смелостью своей.

Пусть будет радость вам наградой,

И станет больше славных дней!

Вас с Днем защитника, мужчины!

Всегда храните оптимизм,

Чтоб даже не было причины

У вас пенять на эту жизнь!

С праздником, защитники! Спасибо вам за вашу отвагу и преданность своему делу. Вы — настоящие герои, которые готовы стоять на страже мирного неба над нашей страной. Пусть ваше сердце будет наполнено гордостью за вашу службу и верностью своей миссии.

Вас сегодня поздравляем

С этим праздником мужским

И от всей души желаем

Вам, любимым, дорогим,

Лучших памятных моментов,

Ослепительных побед

Без досадных инцидентов,

Неприятностей и бед.

Планы в жизнь пусть претворятся,

Пусть исполнятся мечты!

А мы можем не бояться,

Ведь всегда на страже вы!

Дорогие защитники! Поздравляем вас с этим важным праздником! Ваша сила и мужество вдохновляют нас на подвиги и делают мир вокруг нас безопаснее. Благодарим вас за вашу службу и желаем вам крепкого здоровья и счастья.

Сегодня поздравления вам, мужчины.

Гордимся, славим мы защитников страны.

Пусть покоряются вам трудные вершины.

Спасибо, что вы принципам верны.Здоровья вам желаем, благородства

И целеустремленности в делах.

Надежды, силы духа и упорства

И искренности в сказанных словах.

В этот замечательный день хочется поздравить всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, пожарных и всех, кто несет службу на благо нашей страны. Ваше самоотверженное труд и готовность жертвовать собой во имя безопасности и мира заслуживает самого высокого уважения и признания.