Поздравления с 23 февраля: новые открытки, стихи и поздравления для мужчин в 2024 году

День защитника Отечества является не только национальным и государственным праздником в РФ, но ещё и уникальным для всей планеты. Вместе с россиянами его празднуют только Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, а также Южная Осетия. Портал «Сиб.фм» сделал праздничную подборку открыток и теплых слов для мужчин.
Защитники Отечества! Поздравляем вас с этим важным праздником! Ваша сила и мужество вдохновляют нас на подвиги и делают мир вокруг нас безопаснее. Благодарим вас за вашу службу и желаем вам крепкого здоровья и счастья.
Герои, защитники, наши мужчины,
Для вас этот праздник, для вас этот день!
Так будьте всегда и везде вы любимы,
И воля окрепнет пусть, словно кремень!
На вашем пути да пребудет удача,
А горечь утрат пусть навеки уйдет!
Пусть опыт становится только богаче,
Опора друзей и родных не пройдет!
С праздником, защитники! Спасибо вам за вашу преданность и отвагу. Вы — настоящие герои, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради мира и безопасности нашей страны. Пусть ваши дни будут полны радости и гордости за вашу службу.
Вы мир украсили отвагой,
Прекрасной смелостью своей.
Пусть будет радость вам наградой,
И станет больше славных дней!
Вас с Днем защитника, мужчины!
Всегда храните оптимизм,
Чтоб даже не было причины
У вас пенять на эту жизнь!
С праздником, защитники! Спасибо вам за вашу отвагу и преданность своему делу. Вы — настоящие герои, которые готовы стоять на страже мирного неба над нашей страной. Пусть ваше сердце будет наполнено гордостью за вашу службу и верностью своей миссии.
Вас сегодня поздравляем
С этим праздником мужским
И от всей души желаем
Вам, любимым, дорогим,
Лучших памятных моментов,
Ослепительных побед
Без досадных инцидентов,
Неприятностей и бед.
Планы в жизнь пусть претворятся,
Пусть исполнятся мечты!
А мы можем не бояться,
Ведь всегда на страже вы!
Дорогие защитники! Поздравляем вас с этим важным праздником! Ваша сила и мужество вдохновляют нас на подвиги и делают мир вокруг нас безопаснее. Благодарим вас за вашу службу и желаем вам крепкого здоровья и счастья.
Сегодня поздравления вам, мужчины.
Гордимся, славим мы защитников страны.
Пусть покоряются вам трудные вершины.
Спасибо, что вы принципам верны.Здоровья вам желаем, благородства
И целеустремленности в делах.
Надежды, силы духа и упорства
И искренности в сказанных словах.
В этот замечательный день хочется поздравить всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, пожарных и всех, кто несет службу на благо нашей страны. Ваше самоотверженное труд и готовность жертвовать собой во имя безопасности и мира заслуживает самого высокого уважения и признания.