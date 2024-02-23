Прием заявлений на зачисление детей в первые классы в Новосибирске начнется с 1 апреля

В Новосибирске названа дата приема заявлений для записи в 1 класс.

С 1 апреля 2024 года школы Новосибирска начнут принимать заявления на зачисление детей в первые классы. Для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, прием заявлений начнется позже — в июле 2024 года. Об этом сообщили в городском департаменте образования, пишет МК в Новосибирске.

Для удобства родителей, школы могут установить график приема документов, который должен быть опубликован на сайте и информационном стенде школы.

По официальным правилам, в первую очередь школы начнут принимать заявления на зачисление в первый класс для детей, имеющих право на приоритетное зачисление, проживающих на закрепленной территории. Заявления будут приниматься с 1 апреля по 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начнется с 6 июля текущего года и будет продолжаться до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Для подачи заявления на зачисление в первый класс родители (законные представители) должны предоставить следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- копию свидетельства о рождении полных и неполных братьев и (или) сестер (если применяется право приоритетного зачисления для обучения по образовательным программам начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, где учатся его братья и (или) сестры);

- копию документа об установлении опеки или попечительства (при необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (если ребенок или поступающий проживает на закрепленной территории);

- копии документов, подтверждающих право приоритетного или приоритетного зачисления на обучение.

При личном посещении школы родители (законные представители) должны предъявить оригиналы указанных документов.

Заявление на зачисление в первый класс можно подать следующими способами: лично в школе, написав и предоставив заявление; отправив заявление по почте с уведомлением о вручении; через Единый портал государственных услуг.

Согласно действующим правилам, ребенок, включая усыновленного (удочеренного) или находящегося под опекой или попечительством в семье, имеет право на приоритетное зачисление в школу, где учатся его братья и (или) сестры.

Места в школах с интернатами предоставляются внеочередно детям прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета.

Детям сотрудников национальной гвардии, военнослужащих, а также детям граждан, служивших в добровольческих формированиях и погибших или получивших увечья при выполнении специальных задач во время специальных военных операций, в том числе усыновленным (удочеренным) или находящимся под опекой или попечительством в семье, предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту жительства их семей.

Также места по месту жительства предоставляются внеочередно детям, на иждивении полицейских, сотрудников органов внутренних дел без специального звания и проходящих службу в учреждениях уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службе и таможенных органах РФ.



Помимо этого, внеочередное право на зачисление в 1 класс также недавно включили детей, чей отец погиб на СВО или позднее из-за полученных ранений, травм и заболеваний: военнослужащих; добровольцев; сотрудников Росгвардии.