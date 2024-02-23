Приезжают со всей России: новосибирская знахарка обещает решить любую проблему со здоровьем за три сеанса

Корреспондент Сиб.фм решил поинтересоваться, какие услуги предлагают новосибирские ведуньи и знахарки. А также узнал, сколько сеансов надо провести, чтобы преодолеть ту или иную проблему.

Как рассказывают поклонницы народных методов лечения из Новосибирска, в последнее время стало меньше экстрасенсов и знахарок, которые предлагают свои услуги в регионе. Чаще всего излечить от болезней предлагают жительницы небольших сёл и населённых пунктов.

Считается, что в Новосибирской области лечебными свойствами обладают озёра. Их много в Чистоозёрном районе. Вблизи одного из них, которое соседствует с селом Новопесчаное, жители рассказывают о магических способностях бабы Нади.

«Она принимала и местных, и приезжих. Например, ребёнок писает под себя, или проблемы с потенцией. Правда, могла сказать: «вам ничего не поможет». Многие разочарованные разворачивались и уезжали»,

- рассказывают жительницы села Новопесчаное.

В последнее время Надежда перестала принимать приезжих. Как говорят местные жители, иногда бабушка помогает местным по старой дружбе, если её очень попросят.

Колыванские бабушки

Поиски сильной ведуньи привёл корреспондента Сиб.фм в Колыванский район. Здесь до сих пор с теплотой вспоминают ведунью Нину Алексеевну, которая лечила руками и жила в деревне Южино. Год назад бабушка умерла.

Сейчас новосибирцы рассказывают о способностях 51-летней Натальи П., которая принимает в селе Новотырышкино. Корреспондент Сиб.фм узнал, почему к этой ведунье едут со всей России. Сама знахарка подтвердила, что к ней можно приезжать почти с любой проблемой: она отливает воском.

«Я принимаю всех подряд: и взрослых и детей. Я могу поотливать на воск: я на воск отливаю и сглаз, и порчу, и испуг. И так заговариваю: чирей, ячмени, рожу, грыжи, — рассказала Сиб.фм сама народная целительница. – Могу полечить сотрясение головы. Можно ко мне приезжать без записи, во второй половине дня».

Наталья говорит, что принимает во второй половине дня, потому что сама ездит на дневной стационар из-за давления. Ведунья говорит, что давно лечит тех, кто обращается, а приезжают к ней со всей России.

– А сколько стоят ваши услуги?

– спрашиваю у народной знахарки.

– А сколько дадите, — отвечает она. – У меня нет такого тарифа, чтобы три шкуры драть. А вдруг я не помогу?

Наталья уверяет, что достаточно будет приехать для исцеления три раза. Целительница перестаёт принимать на церковные праздники. При этом на вопрос о лечении от бесплодия ведунья отвечает, что таким заниматься не приходилось. Дар женщине передался по наследству.

Сиб.фм же напоминает, что за лечением следует обращаться в поликлиники и к профессиональным врачам, а не прибегать к народным средствам.