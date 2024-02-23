Социальные ярмарки в Новосибирске будут закрыты 3 дня

Жителей и гостей Новосибирска оповестили о работе социальных ярмарок в праздничные выходные.

В День защитника Отечества торговые ряды свернутся в 16:00. 24, 25 и 26 февраля у ярмарок — выходные дни. Со вторника работа возобновится в обычном режиме, сообщили в управлении потребительского рынка мэрии города Новосибирска.

На ярмарке, что расположена на улице Петухова, 23 февраля с 11:00 до 13:00 посетителей угостят конфетами Новосибирской шоколадной фабрики. Здесь же будет предложена дополнительная скидка в 10 % на торт «Прага» и пирожное «Капучино».

«Городские социальные ярмарки — уникальный проект Новосибирска. Он создан для решения двух задач: поддержки товаропроизводителей Новосибирска и Новосибирской области и горожан — они получают возможность купить продукты питания по ценам на 20 % ниже рыночных», — отметили в администрации города.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске растет спрос на праздничные услуги.