Сценарист «Слова пацана» напишет новые «Приключения Электроника»

Российские создатели кино решили переснять «Приключения Электроника».

Сценарий для кинокартины напишет Андрей Золотарев (его работами также являются «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лед», «Повелитель ветра», «Либерея: Охотники за сокровищами»). Об этом сообщил 22 февраля сайт «Кинопоиск». Имя режиссера также неизвестно, но отмечается, что самое сложное — поиск Сыроежкина.

Добавим, разговор о новой интерпретации «Приключения Электроника» велся с 2022 года. Так, в августе 2022 года об этом рассказывали исполнители главных ролей в культовом фильме — братья Торсуевы. Тогда, по их словам, уже был снят пилот, картину планировалось сделать полнометражной и вырастить из нее сериал.

Оригинальный фильм «Приключения Электроника», снятый Константином Бромбергом по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, вышел на телеэкраны в 1979 году.

Ранее мы рассказывали, что кинокритики признали «Слово пацана» лучшим сериалом 2023 года.