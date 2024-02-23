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культура

Сценарист «Слова пацана» напишет новые «Приключения Электроника»

Фото: smotrim.ru

Российские создатели кино решили переснять «Приключения Электроника».

Сценарий для кинокартины напишет Андрей Золотарев (его работами также являются «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лед», «Повелитель ветра», «Либерея: Охотники за сокровищами»). Об этом сообщил 22 февраля сайт «Кинопоиск». Имя режиссера также неизвестно, но отмечается, что самое сложное — поиск Сыроежкина.

Добавим, разговор о новой интерпретации «Приключения Электроника» велся с 2022 года. Так, в августе 2022 года об этом рассказывали исполнители главных ролей в культовом фильме — братья Торсуевы. Тогда, по их словам, уже был снят пилот, картину планировалось сделать полнометражной и вырастить из нее сериал.

Оригинальный фильм «Приключения Электроника», снятый Константином Бромбергом по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, вышел на телеэкраны в 1979 году.

Ранее мы рассказывали, что кинокритики признали «Слово пацана» лучшим сериалом 2023 года.

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Галина Чебыкина
Журналист

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