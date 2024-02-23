сегодня
23 февраля, 22:53
пробки
1/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 92.75 | eur 100.4
сегодня
23 февраля, 22:53
пробки
1/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 92.75 | eur 100.4
сегодня 21:04
общество проиcшествия

В Новосибирске Land Rover потушили за 8 минут после тройного ДТП

Фото: скриншот "АСТ-54"

Тройное ДТП днём 23 февраля произошло на улице Большевистской в Новосибирске с участием Land Rover и самосвала.

Последствия ДТП на видео сняли очевидцы. ДТП произошло около дома №177/24 на улице Большевистской. Фотографиями и кадрами автолюбители делятся в паблике АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте».

«Внедорожник Land Rover Defender жёстко влетел сзади в самосвал. Информацию о пострадавших читатели не предоставили. На месте ДТП присутствуют пожарные и карета скорой помощи»,

- сопровождает подпись видео о столкновении.

Также свидетели сообщают, что к этому паровозику скоро добавилось и третье транспортное средство. Сам внедорожник Land Rover Defender загорелся.

На место через несколько минут приехали спасатели МЧС и потушили огонь за 8 минут. Водители за медицинской помощью не обращались.

В соцсетях водители сожалеют о сгоревшей дорогой иномарке, стоимость которой составляет более 10 миллионов рублей.

Также напомним, что сегодня ночью произошло смертельное ДТП под Новосибирском. Водитель Toyota Camry врезался в столб и погиб.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Елена Отмахова
журналист

Читайте в