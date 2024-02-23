В Новосибирске мужчины в пять раз чаще женщин совершают преступления

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, кто чаще всего совершает преступления, и почему они идут на это.

Портрет среднестатистического преступника нарисовали в прокуратуре Новосибирской области. Анализ образа фигурантов уголовных дел за 2023 год подвёл начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Сергей Захаров.

«За последние 10 лет показатели, характеризующие личность лица, совершившего преступление, существенных изменений не претерпели. К примеру, из всех зарегистрированных в 2013 году лиц женщины составляли 15%. Среднее общее образование имели 34% лиц. Гражданство РФ имели 98% лиц»,

— рассказал изданию «РБК-Новосибирск» Захаров.

Можно понять и почему новосибирцы идут на совершение преступления: 62% обвиняемых в 2023 году не имели постоянного источника доходов.

Таким образом, 16% преступников – это женщины, остальное – мужчины. 58% тех, кто совершил преступление, имеют трудоспособный возраст – от 30 до 49 лет. Наёмным рабочим был каждый пятый. 33% получили среднее образование, а 32% — среднее профессиональное.

Ранее, напомним, Сиб.фм писал о том, какие преступления совершают новосибирцы: чаще всего это — кражи и мошенничества.