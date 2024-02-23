В Новосибирске потеплеет после 30-градусных морозов

В конце февраля в Новосибирске температура воздуха днем ожидается в пределах -9...-4 градусов.

После морозов в Новосибирске и области наступит резкое потепление. К концу февраля дневная температура воздуха ожидается от -9 до -4 градусов по Цельсию, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Прогнозируется постепенное повышение температуры каждый день, хотя плюсовые значения пока не предвидятся.

23 февраля будет еще морозным. Температура может опуститься до -26...-28 градусов, а за городом до -32...-35 градусов. Днем ожидается небольшое потепление до -16...-17 градусов.

На следующий день атмосферное давление начнет повышаться, с ночными значениями -25...-27 градусов и дневными -17 градусов. 25 февраля ночью прогнозируется -22...-24 градусов, а днем -12...-14 градусов, также ожидаются умеренные снегопады.

Следующая неделя принесет потепление. В конце февраля дневная температура воздуха ожидается в пределах -9...-4 градусов, при умеренных осадках. По предварительным данным, в начале марта температура останется ниже нуля. В марте ночные температуры могут опускаться до -30 градусов, а днем до -10 градусов. Ожидаются осадки в пределах нормы.